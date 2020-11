Moyen-Orient Français Journaliste Georges Malbrount dernier livre publié par la société de faux

INSCMagazine: Get Social!



















Le site global-watch-analysis.com et les bulletins mensuels Screen Watch (en anglais) et Ecran de Veille (en Français), qui sont des versions de ce site en format papier, sont des publications dédiées à la prospection géostratégique, à la veille de sécurité et à la lutte contre le terrorisme, l’extrémisme et le fanatisme sous toutes leurs formes. Le site vient d’être lancé en mars 2019.

French – Malborunt

L’organisation est fortement impliquée dans la promotion du livre et ont des liens clairs avec l’homme politique et journaliste égyptien Abdulraheem ali. Ils ont fait peu d’événements pour parler du livre qatari Papers et ont attaqué le Qatar à plusieurs reprises. L’organisation peut-être financé et recruté par les Emirats par le renseignement égyptien et son représentant Abdulraheem ali.

Entreprises impliquées

Countries Reports Publishing LTD.Company Number : 06741319Numéro de TVA : GB977991730Adresse : 191 Waltham Way, London, E48AG, Royaume Uni.

Le siège de la rédaction est situé à Paris :Roosevelt House, 6 avenue Franklin Roosevelt, 75008, Paris, FranceE-mails : contact@global-watch-analysis.com / globalwatchanlysis@gmail.com

Histoire de l’Organisation et de ses entreprises :

Countries Reports Publishing LTD a été créée à Londres en 2008 mais a un nouveau directeur à partir de mai 2016. Le directeur est au centre de cette recherche. La société n’a pas de site Web ou toute activité connue sur le terrain ou le monde virtuel. C’est juste une inscription d’entreprise.

Transparence

Il n’y a aucune transparence pour les deux entreprises qui n’ont pas de numéro de téléphone ou de moyens de communication clairs. Comment se fait-il qu’une organisation comme Global watch Analysis à Paris (avec un Office) n’ait pas de numéros de téléphone de communication ?

Le lien de Londres

ASHMAN, Thomas Edmund (Un homme de Panama Paper!)

L’homme mystérieux et la relation avec Christian Chesnot et Georges Malbrunot

La recherche ci-dessous est une grande découverte. Il montre que les éditions du nouveau livre (anglais et arabe) des Qatari Papers ont été traduites, revues et publiées avec

Étapes de l’enquête

Étape1 – Simplement, nous regardons la page de couverture pour voir le nom de l’éditeur comme indiqué dans le fichier Amazon. Nous avons connu ce nom de l’éditeur qui est « Global Watch Analysis » qui est think tank prétendent être dans Pars, mais se négocie sous british company appelé Source « PAYS REPORTS PUBLISHING LTD »

https://www.amazon.com/dp/B086DSMKFY

Étape 2 : Nous suivons le nouvel éditeur pour vérifier son statut.

Ainsi, le nouveau livre de Georges Malbrunot en arabe et en anglais est imprimé par Global Watch Analysis Editions qui est une société basée à Londres sous le nom de « PAYS REPORTS PUBLISHING LTD avec le numéro de la société 06741319. https://www.facebook.com/pg/GWAnalysis/about/?ref=page_internal

Étape 3 – Nous sommes impatients de rencontrer l’éditeur du nouveau livre de Malbrunot pour une interview!

Nous découvrons un choc, il n’y a pas de bureau pas de siège ou de locaux.

L’éditeur est une adresse résidentielle dans l’extrême nord de Londres qui est 191 Waltham Way, Londres, E48AG, Royaume Uni. Source: https://goo.gl/maps/dWAMpHfCjEigUxaE6

Étape 4

Nous visitons la maison de la société pour confirmer ce que nous avons trouvé dans Google.

Les résultats sont les mêmes, l’adresse de l’éditeur malbrunot est une maison dans le nord de Londres. La société appartient à Thomas Edmund ASHMAN. Source:

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/06741319

Étape 5

Nous vérifions simplement la situation financière de l’entreprise. Nous avons découvert DE GRANDES NOUVELLES. Nous avons constaté que l’actif courant net s’élève à 197 euros et que l’actif net total s’élève à 97 euros. Pendant ce temps, les réserves de capital s’élèvent à 97. Ces comptes n’ont été remis au Royaume-Uni HMRC et Company House qu’en août 2019, quelques mois avant la sortie du livre (arabe et anglais). Source: https://beta.companieshouse.gov.uk/company/06741319/filing-history

Étape 6

Nous vérifions le nom du propriétaire de la maison d’édition, ASHMAN, Thomas Edmund. Nous trouvons une autre société appelée JUMBO VENTURES LIMITED. Une entreprise qui travaille dans le domaine du développement de projets de construction, l’achat et la vente de biens immobiliers propres, Autres activités de service non classés ailleurs. Comment se fait-il qu’un homme propriétaire d’une maison d’édition travaille dans la construction de maisons? Cela nous a vraiment inquiétés et fait plus de contrôles. Source: https://beta.companieshouse.gov.uk/company/05014905

Étape 7

Nous avons fait d’autres vérifications sur ASHMAN, Thomas Edmund. Nous avons trouvé 4 autres entreprises sous son nom avec une adresse qu’il a à Dublin, en Irlande. Cela augmente nos doutes et décidez de vérifier dans Google!

Source: https://companycheck.co.uk/director/918598177/MR-THOMAS-EDMUND-ASHMAN/companies

Étape 8

Nous passons à l’étape suivante et découvrons le grand scandale où l’Éditeur de CHRISTIAN CHESNOT, GEORGES MALBRUNOT nouvelle édition est répertoriée dans les Panama Papers où l’évasion fiscale, les criminels cachent leurs richesses. Nous avons constaté qu’il est actionnaire d’une société appelée QUINN DEVELOPMENTS LIMITED. La société selon panama papers a des liens avec des entreprises telles que MOSSACK FONSECA & CO. (Royaume-Uni) LIMITED et Lyntell Corporate Management Limited relèvent toutes de la juridiction : BVI (Îles Vierges britanniques)

Source:

https://panamadb.org/entity/quinn-developments-limited_10214077https://panamadb.org/officer/thomas-edmund-ashman_12149792

Étape 9

Nos vérifications supplémentaires peuvent confirmer qu’Ashman a ouvert 26 sociétés où toutes ont fermé et dissous, sauf 6. La plupart d’entre eux sont enregistrés dans des appartements. Certaines de ces sociétés ont des actifs de plus de 2 millions d’euros. Pendant ce temps, la maison d’édition a aussi peu que £ 1600 d’actifs qui ne suffit pas pour publier un livre ou un partenaire.

C’est anormal et suspect pour une personne d’ouvrir toutes ces entreprises et de les fermer.

Source: https://beta.companieshouse.gov.uk/officers/Zm2-Sp2e8qaCh2At_3Fa3pq4w1s/appointments

Source: https://beta.companieshouse.gov.uk/officers/qIeiJeeVWKKa1YA-stmojaXaSiE/appointments







Étape 10

Nous avons procédé à de nouveaux contrôles sur la situation financière des 6 sociétés en cours d’exécution et concluons ce qui suit :

APL EUROPE LTD. (10272130) – = Actif total : 2 709 502 euros

CENTRAL MEDIA EUROPE LTD. (07286496) Actif total : 809 707 avec un capital actuel de 34060 euros

BLACK PEARL HOLDING LTD (06837174) = Actif total : 47 600 avec capital actuel de 4057 euros seulement

TOURIST TIC LTD (05829205) = Actif total :40 664 avec un capital actuel de seulement 3877 £S.O.S.

RENOV + LIMITED (05873077) = Actif total : 19 371 euros avec capital courant de seulement 71 143 eurosPAYS

REPORTS PUBLISHING LTD (06741319) = Actif total : 1603 euros avec un capital actuel de seulement 97 euros

JUMBO VENTURES LIMITED (05014905) = Actif total : Non disponible

Étape11

Nous avons essayé d’en savoir plus sur les informations sur Ashman ou son travail, mais nous n’avons pas pu. Toutes les indications sur la base de nos recherches confirment qu’Ashman est impliqué dans des crimes financiers et des activités d’évitement fiscal. C’est clair où il a ouvert 26 entreprises, fermé 20 et toujours le commerce sous 6 avec diverses capitales dans chaque société. Nous ne trouvons qu’une seule information à son sujet qui est son annonce de mariage comme indiqué ci-dessous:

Thomas Ashman et liens avec les Saoudiens

Le principal client de M. Ashman demeure inconnu, même s’il a fait l’objet d’une enquête de l’ICIJ dans le cadre de l’analyse des produits illégaux de la société fiduciaire Mossack y Fonseca, qui est généralement connu sous le nom de « azane Paper »[1]. Ce client (ou ces clients – d’après certains documents, nous pourrions penser qu’il ya deux coopérant[2]) a une société de portefeuille à Victoria (Seychelles), appelé Watergardens Corporation Ltd. Victoria[3]. Cette société contrôle également de nombreuses entités offshore[4]. Malheureusement, les documents détenus par l’ICIJ ne peuvent rien expliquer sur la propriété et l’utilisation de toutes ces entreprises.

7.3.4 Une autre entité basée aux Seychelles de M. Ashman, mostalina Investments SA Victoria, possède un autre groupe d’autres entités offshore[5], qui ne sont pas toutes incluses dans les « aïe Paper»[6]. Mostalina Investments est également l’un des actionnaires de Watergardens Corporation Ltd. Victoria[7]. Le réseau d’entreprises autour de Mostalina Investments a été principalement utilisé afin d’entonnoir actifs volés dans les actifs gelés de la faillite de la Landsbanki AS Reykjavik[8]. En raison de la crise mondiale de 2008, cette banque islandaise appartenant à l’État est devenue insolvable et la justice islandaise a ordonné la liquidation obligatoire et a gelé tous les actifs[9]. Après une longue bataille devant le Tribunal, le jugement attribué à chaque titulaire de compte endommagé a remboursé 65,1 % de sa perte[10] – mais la mesure a échoué, parce que, dans l’intervalle, la majeure partie des avoirs gelés a disparu – comme l’a documenté l’Association des victimes de Landsbanki[11]. À côté de cette affaire, Mostalina Investments contrôle 100 % de la Tarmotion Consulting Ltd. London[12],de la BluePayments Ltd. London et de Mostalina Investments SA Birkikara (Malte)[13].

7.3.5 Nous avons une autre piste menant à l’île Maurice[14],dont les propriétaires sont impossibles à identifier encore. Le syndic africain, Joseph Pierre Benoit Ducray, a également participé à la collecte des Panama Papers en raison de deux autres sociétés, la Bradley B. Factoring Ltd. Tortola et la Vodavi Technologies Ltd. Victoria[15]. La première société semble avoir un propriétaire non identifié dans le BVI[16]; la dernière semble avoir un intervenant samoan non identifié[17].

7.3.6 M. Ashman a également un lien étroit avec la Saudi IsDB Islamic Development Bank Ltd. Jeddah, visible au Royaume-Uni par le rôle d’une sociétéashman-administrée, la Dawnfell Ltd. Tortola (BVI), qui contrôle 100% de la Britten Development London (qui a un capital important de 15,5 millions gbp et achète des propriétés immobilières au Royaume-Uni)[18] et possède un bâtiment à Bayswater (London City), dont les appartements sont contrôlés et administrés par la Hyde Park Towers Management Company Ltd. Londres[19] Ashman. La société est dirigée par Mme Claxton-Oldfield (qui dirige également Britten Development) et les deux citoyens saoudiens Ayman S.A. Gasim et Talal Al-MashanMashan[20]. M. Gasim appartient à une famille de banquiers saoudiens et soudanais, qui travaillent pour IsDB en Arabie saoudite (Ahmed Azhari Gasim[21]) et au Canada(Mazin Gasim[22]). Ils sont les descendants d’Awa Sharif Gasim, un théologien et homme politique soudanais vivant au Royaume-Uni, qui a été ministre des Affaires religieuses au Soudan en 1971[23].

